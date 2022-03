Qatar 2022 : un fan belge au tirage au sort

C'est un look à côté duquel on peut difficilement passer. Une longue barbe parfaitement taillée aux couleurs de la Belgique. Un crâne luisant d'un rouge puissant. Un petit couvre chef surmonté de deux petites cornes noires. Une gueule. Ce look, c'est celui d'Olivier Didion, Cinacien de 44 ans, supporter acharné des Diables rouges depuis près d'une quinzaine d'année. Ces derniers mois, Olivier s'est retrouvé, un peu malgré lui, en une de nombreux journaux, le visage habité par la passion du fan inconditionnel de l'équipe nationale. Une visibilité qui lui a permis d'être repéré et contacté, via Instagram par un organisme de promotion du Qatar (le Supreme Commitee for Dilevery and legacy) pour endosser le rôle d'ambassadeur des supporters belges.

Une responsabilité qui l'amènera à participer ce vendredi au tirage au sort des groupes de la prochaine coupe du monde. Un rêve éveillé pour ce fan de foot qui suit l'équipe nationale dans tous ses déplacements, de la Russie à l'Ecosse en passant par San marin, Andorre et l'Estonie. "C'est une chance inouïe que de représenter la Belgique sur un tel événement" explique t'il presque gêné par la situation. "Sur place, nous allons visiter des stades, des lieux culturels, rencontrer les supporters des autres pays participants et puis assister au tirage. Dans ma valise, j'emporte plusieurs vareuses, des écharpes et un costume, obligatoire, pour le soir de la cérémonie."

Un voyage de plus, peut-être le plus prestigieux, pour un supporter qui consacre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à sa passion. "Les déplacements coûtent cher mais avec le petit groupe de passionnés dont je fais partie, on s'arrange toujours pour minimiser les frais de déplacements en louant une camionnette et en dormant au moins cher."

Ce voyage c'est aussi et avant tout une vaste opération séduction de la part du pays organisateur. Une réalité dont Olivier a pleinement conscience. "Je vis mon rêve de supporter mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les différents sujets en lien avec l'organisation de la coupe du monde. En tant que fan de foot, on souhaite juste que ce tournoi au Moyen-Orient, le premier dans cette partie du monde, soit l'occasion de rencontrer et de faire la fête tous ensemble."

Au moment du tirage au sort proprement dit, comme tous les supporters qui assisteront à la cérémonie par écran interposé, Olivier sera quelque peu stressé. "Le tirage idéal, ce serait celui qui nous permettrait de battre la France en finale. Le pire tirage? Celui nous verrait être encore battu par la France..."