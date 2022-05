Qatar 2022 : Non-qualifié, le Chili conteste la nationalité d’un joueur équatorien et saisit la FIFA

La Fédération chilienne de football (FFCh) a saisi la FIFA afin de contester la validité de la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo, aligné contre son équipe nationale en qualifications pour le Mondial 2022. Le Chili a terminé septième de la zone Amsud et est donc éliminé de la Coupe du monde au Qatar, alors que l’Equateur, quatrième derrière l’Uruguay (3e), l’Argentine (2e) et le Brésil (1er), est qualifié.

La plainte a été déposée pour "usage d’un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d’âge et fausse nationalité" de Byron Castillo. Selon la Fédération chilienne, "il existe d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas".

Avec ce recours, le Chili espère que l’Equateur sera sanctionné et qu’il pourra disputer la Coupe du monde à sa place. Le Chili avait fait match nul 0-0 en Equateur le 5 septembre 2021 puis avait été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021.