Qatar 2022 : Les supporters japonais qui ont nettoyé les tribunes suscitent l’admiration

Après la victoire du Japon contre l’Allemagne, les supporters japonais ont aidé à nettoyer. Un civisme impressionnant pour certains, la base pour les Nippons.

Laisser un endroit propre, c’est clairement la base du savoir-vivre et particulièrement au pays du Soleil Levant. A l’issue du match d’ouverture de la Coupe du monde qui opposait le Qatar et l’Equateur, les Japonais qui y ont assisté sont restés pour nettoyer les tribunes. Ensuite, après la victoire du Japon contre l’Allemagne au Khalifa International Stadium, ils ont remis le couvert. Une aide qui doit faire plaisir aux personnes en charge du nettoyage car avec une capacité de 40.000 spectateurs, le Khalifa International Stadium est le plus grand stade qatari.

Admiratif, l’influenceur Omar Al-Farooq les a filmés et leur a demandé pourquoi ils faisaient ça. "Nous sommes Japonais et nous ne laissons pas de déchets derrière nous. Nous respectons les lieux.", a répondu un supporter.

Comme le rapporte ESPN UK, les supporters japonais avaient déjà aidé à nettoyer les tribunes lors de la Coupe du monde 2018. Leur comportement s’explique par des raisons culturelles mais aussi religieuses.