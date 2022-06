Qatar 2022 : Les Diables Rouges ont trouvé leur camp de base, au bord du golfe Persique

Les Diables Rouges ont trouvé le camp de base au sein duquel ils séjourneront lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar : c'est dans la station balnéaire d'Abu Samra, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Doha, que Roberto Martinez préparera les rencontres de l'équipe nationale belge.

"À l'Hilton Salwa, la délégation belge disposera de sa propre aile et pourra se préparer aux matches en toute tranquillité et intimité, souligne l'Union Belge dans un communiqué. Les conditions d'entraînement sont parfaites avec plusieurs salles de sport, une piscine couverte pour la récupération d'après-match et deux nouveaux terrains d'entraînement. Le fait que ces terrains se trouvent dans l'enceinte du resort a rendu le choix de ce camp de base très facile. Chaque joueur disposera d'une chambre spacieuse et très confortable avec vue sur le golfe Persique. En outre, il y a suffisamment de salles de détente et de réunion, une piscine extérieure privée et une plage. L’hôtel répond aussi aux attentes de l’URBSFA en matière de droits de l’homme. L'Hilton Salwa a signé la charte des droits de l'homme de l'URBSFA et a passé avec succès le contrôle préalable des droits de l'homme."

"Nous sommes très heureux d'avoir réussi à trouver un camp de base où nous pouvons nous entraîner sans devoir nous déplacer tous les jours. C'était exactement ce que nous recherchions : un endroit avec beaucoup d'espace extérieur. Et c'est le cas ici", a souligné Roberto Martinez, cité dans le communiqué.