Qatar 2022 : L'Argentin, Angel di Maria prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde

La Coupe du monde au Qatar sera la dernière apparition d’Angel Di Maria avec le maillot de l’Argentine. L’attaquant argentin de 34 ans a annoncé lundi la fin de sa carrière internationale après le Mondial.

"Après cette Coupe du monde, il sera temps", a déclaré Di Maria à la presse argentine lundi à Londres, où l’Albiceleste affrontera l’Italie mardi dans un match opposant les champions d’Amérique du Sud et d’Europe. "Il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s’améliorent et petit à petit ils vont montrer qu’ils sont à ce niveau. Ça serait un peu égoïste de continuer après tant d’années et après avoir réalisé ce que je voulais réaliser".

Angel Di Maria, qui est aussi arrivé en fin de contrat au PSG, a porté le maillot argentin à 121 reprises, inscrivant 24 buts. Vice-champion du monde en 2014, il avait notamment inscrit l’unique but de la finale de la Copa America face au Brésil.

La Coupe du monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.