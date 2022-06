Qatar 2022 : Australie-Pérou et Costa Rica-Nouvelle-Zélande, les barrages qui distribueront les derniers tickets pour le Mondial

Les deux finales du barrage intercontinental se disputent ces lundi et mardi soir. Australie-Pérou tout d’abord et Costa Rica-Nouvelle-Zélande le lendemain. Ces matches attribueront les derniers tickets qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022.

Le tableau du prochain Mondial au Qatar affiche toujours deux trous. Mais dans 48 heures, nous connaîtrons enfin le casting complet de la Coupe du Monde. Jusqu’ici, 30 des 32 pays ont validé leur ticket d’entrée. Les deux dernières places se joueront à l’occasion des finales du barrage intercontinental. Deux matches uniques programmés ces lundi et mardi soir, sur terrain neutre au Qatar : Australie-Pérou et Costa Rica-Nouvelle-Zélande. Les 'Socceroos' australiens et la 'Blanquirroja' péruvienne ouvriront le bal ce lundi soir, à 20h00 au stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan. Une enceinte qui accueillera, l’hiver prochain, sept matches de la Coupe du Monde.