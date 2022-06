Qatar 2022 : Andrew Redmayne, de gardien remplaçant à héros barjot de la qualification australienne

L'Australie a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera cet automne au Qatar, grâce à sa victoire face au Pérou au terme d'une séance de tirs au but très intense (5-4).

Quelques instants auparavant, Graham Arnold, le sélectionneur des Socceroos (et ancien joueur du RFC Liège et de Charleroi), avait pris la décision de remplacer son capitaine de gardien, Mathew Ryan (passé par le Club de Bruges et Genk), par Andrew Redmayne, le portier de 33 ans du Sydney FC.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attitude du gardien australien a quelque peu désarçonné les tireurs péruviens... en dansant sur sa ligne de but.