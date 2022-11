Qatar 2022 : à Bruxelles, les écologistes de "Rise for Climate" qualifient la coupe du monde d'"aberration totale"

Selon ces militants, ce Mondial est "une aberration totale". Ils appellent donc à son boycott. "Nous aimons l’esprit sportif", a déclaré Kim Lê Quang de Rise for Climate. "Vous pouvez aimer le football, mais pas comme ça, pas avec ce niveau d’indécence. Des esclaves mourant dans des conditions on ne peut plus opaques, des stades climatisés, des centaines de milliers de personnes faisant des allers-retours en avion. En temps de crise mondiale qui nous touche tous plus ou moins, on ne peut pas le permettre".

