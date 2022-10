Qairn, l’application liégeoise qui permet de créer et d’échanger des cartes de visite numériques

Que sont les progrès apportés par la seconde version ? "Le progrès majeur, c’est le développement sur Android, le Google Play Store. Dans les améliorations, on a la possibilité de réorganiser ses cartes et, le plus important, la possibilité de créer des templates qui vous permettent, par exemple, pour une grande entreprise d’avoir la même esthétique sur toutes vos cartes.", détaille Bertrand Gascard, "Plusieurs sociétés nous ont fait part de leurs besoins par rapport à l’outil qu’elles trouvaient intéressant. C’est à leur écoute, en fait, et aux retours de nos utilisateurs que nous avons fait ces mises à jour."

Il précise aussi : "C’est entièrement gratuit. Ça le restera toujours. C’est un outil qu’on a développé à l’interne pour nous et donc on s’est dit : "Si ça marche bien pour nous, pourquoi ne pas le mettre au service de tous les entrepreneurs et toutes les personnes qui ont envie de l’utiliser.".".