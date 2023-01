Q36.5 et Tudor invités des courses italiennes : qui sont les équipes de Vincenzo Nibali et Fabian Cancellara ?

Arrivée dans le peloton cette saison, l’équipe suisse a été créée à l’initiative de Doug Ryder, passé notamment par Qhubeka et Dimension Data. Pour crédibiliser son projet, le dirigeant a su obtenir l’appui de Vincenzo Nibali qui est le conseiller technique de l’équipe. Au-delà de l’effectif qui comporte notamment le Belge Tom Devriendt mais aussi d’autres éléments habitués du peloton professionnel comme Gianluca Brambilla, Jack Bauer ou Tobias Ludvigsson, l’équipe affiche également des ambitions éthiques en expliquant avoir la volonté : "d’être concentrés et conscients de l’impact de nos décisions sur le sport professionnel, l’environnement et les personnes que nous rencontrons en cours de route".

L’équipe revendique aussi un travail important au niveau du matériel, toujours étudié avec la volonté de pouvoir améliorer les performances de ses athlètes. Dans son communiqué de présentation, Doug Ryder évoque une envie supérieure aux simples résultats sportifs : "En plus de rassembler les gens, le vélo les fait aller de l’avant. En tant que formation cycliste, notre engagement ne se limite pas à la victoire. Nous courons aussi pour façonner l’avenir de manière positive, avec une attention particulière portée à la mobilité, à l’éducation et au développement."