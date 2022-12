Q/R: une société de titres-services peut-elle me réclamer des frais supplémentaires pour le repassage ?

La question nous est posée par Alain Fensie, un Bruxellois étonné de se voir réclamer deux euros supplémentaires pour chaque titre-service utilisé pour payer son repassage. Pour une prestation de 3 heures, on lui réclame donc 6 euros, au motif que les coûts de l’énergie ont grimpé ces derniers temps et que le repassage est une activité gourmande en électricité. "Je peux le comprendre mais ces suppléments sont-ils bien légaux ? Et si ce n’est pas encadré, pourquoi demain ne pourrait-on pas me demander 5 euros de supplément alors que la valeur d’un titre service est de 9 euros".