Pyrénées-Orientales : incendie maîtrisé après 930 hectares parcourus

L'incendie qui a parcouru dimanche environ 930 hectares dans les Pyrénées Orientales a été maîtrisé dans la nuit , a-t-on appris lundi auprès des pompiers. "Il a été maîtrisé aux alentours de 02H00 du matin après avoir parcouru 930 hectares", a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers des Pyrénées-Orientales.

"Ce matin (lundi matin), on continue à traiter les lisières. Avec le jour, le vent va reprendre et on va bien vérifier qu'il n'y ait pas de reprise dans des zones où le feu pourrait être sous-jacent", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre sur place aux alentours de 08h30, "pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés", a-t-il indiqué dans un tweet.