Pygmalion et Galatée, du mythe à l’effet

Reclus dans son atelier, Pygmalion sculpte une stature d’ivoire qu’il veut voir rivaliser en beauté et en vertu avec l’impiété des Propétides. De ses mains de sculpteur éclos une jeune femme, à la beauté tellement éblouissante que Pygmalion en tombe immédiatement amoureux. Il la contemple, l’embrasse, la caresse et lui donne un nom, Galatée. Pygmalion se languit d’amour pour cette création qui reste aussi inerte que le matériau dans lequel elle est emprisonnée. Pygmalion demande alors de l’aide à la déesse Aphrodite en la suppliant de donner vie à Galatée, ce que la déesse accepte. La statue s’anime et l’amour triomphe entre l’artiste et son modèle.

Les psychologues Rosenthal et Jacobson ont baptisé "Effet Pygmalion" une étude scientifique basée sur un principe déjà mis en évidence par Françoise Dolto : le simple fait de croire en la réussite de quelqu’un améliore considérablement ses probabilités de succès, l’inverse étant vrai également.