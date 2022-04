PV routiers : "Just on web", la plateforme numérique, a permis l’économie de 35 millions d’euros par an

Pour Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Justice (Open VLD) : " La Justice est en pleine transition. Nous rendons la procédure judiciaire dans notre pays plus rapide, plus humaine et plus ferme. Dans ce contexte, la numérisation et l’automatisation sont indispensables. Le fait que des projets tels que la plateforme de gestion des amendes routières Crossborder permettent de réaliser d’énormes gains d’efficacité et des économies en termes de coût me réjouit tout particulièrement. Cela prouve que la numérisation est la voie à suivre et ce, dans le but de réduire de manière significative le nombre de tués sur les routes".