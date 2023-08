Putsch au Niger : quel impact économique dans ce pays riche en ressources stratégiques pour les Occidentaux ?

Une autre filière connaît des activités informelles au Niger : celle de l’exploitation artisanale de l’or. Officiellement le pays ne compte qu’une seule mine industrielle, la mine de Samira dans le sud-ouest du pays qui produit 1,5 tonne de métal par an. Mais, officieusement, la production d’or artisanale s’élèverait à 12 tonnes par an, selon l’OCDE. Il y aurait près de 70 sites d’orpaillage dans la région qui embaucheraient de manière informelle plus de 450.000 orpailleurs.

Une production clandestine "très importante dans le Sahara" qui profiterait néanmoins aux populations locales, écrit Emmanuel Grégoire, docteur en géographie et directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) : "on assiste à une amélioration des conditions de vie des populations : des jeunes qui ont gagné de l’argent à partir de l’or peuvent désormais avoir des projets familiaux comme se marier et fonder une famille, ce qui leur était auparavant difficile. L’or a aussi permis l’organisation de fêtes, notamment des courses de chameaux, alors qu’auparavant c’était exceptionnel, et a favorisé des dépenses à caractère ostentatoire (véhicules et habits luxueux, etc.)."

Dans ce contexte, en 2021, le Niger a toutefois exporté pour plus de 2,7 milliards de dollars d’or, principalement à destination des Émirats arabes unis, selon The Observatory of Economic Complexity (OEC).