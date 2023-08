Putsch au Niger : "L’échec de l’opération Barkhane a causé beaucoup de frustration dans la population"

Lundi soir, Ouagadougou et Bamako ont affirmé que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée "comme une déclaration de guerre" à leurs deux pays et "entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la Cédéao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest), ainsi que l’adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger". Observe-t-on une nouvelle forme d’unité entre les trois dirigeants militaires ?

"C’est en tout cas ce qu’ils ont envie de laisser paraître. Ça fait maintenant plusieurs mois qu’ils essayent de laisser penser cela. On a vu l’annonce, il y a plus d’un an, de la création d’une fédération entre la Guinée, le Burkina Faso et le Mali, trois pays où il y a eu des putschs qui sont maintenant dominés par des militaires", explique Amaury Hauchard.