Putsch au Niger : comment le coup d'État vient exacerber les défis d'un pays au plus haut taux de fécondité du monde

Si une légère baisse de la croissance démographique était attendue, l’arrivée de la junte au pouvoir pourrait drastiquement freiner ce phénomène, voire le stopper totalement. En effet, selon Philippe Boquier, trois conditions sont essentielles pour diminuer la croissance démographique et il est peu probable qu’elles soient remplies tant que la junte est au pouvoir.

La première étape serait de faire baisser le taux de mortalité infantile : "C’est universel. À chaque fois que la mortalité des enfants a diminué, on voit une baisse de la fécondité. Cela est arrivé tardivement au Niger mais la mortalité infantile a été divisée par trois depuis les années 90. On fait moins d’enfants car on sait qu’ils ont plus de chance d’atteindre l’âge adulte", explique Philippe Boquier.

Reste qu’une fois la junte au pouvoir, les conditions de vie et de soins pourraient se détériorer : "Comme la junte semble vouloir couper ses relations avec l’Occident, le pays risque d’être privé de l’aide internationale. Cette aide est pourtant indispensable à la mise en place de systèmes de soin de santé qui permettent aux femmes de gérer leur contraception et leur grossesse. D’autant plus que le Niger ne produit pas de moyens de contraception et dépend par conséquent des importations. Il est vraiment difficile d’imaginer que la politique de gratuité des moyens contraceptifs perdure."

Ensuite, il faut développer parallèlement l’économie et l’éducation "mais pour cela, il faut avoir recours à une main-d’œuvre qualifiée, qui est plus que marginale puisque l’accès à l’éducation est très limité. Je ne suis vraiment pas optimiste, il y avait enfin un espoir d’amélioration démographique et donc économique dans ce pays. Maintenant, je n’y crois plus", conclut Philippe Boquier.

L’évolution de la situation du Niger reste actuellement imprévisible. Toujours est-il que si la junte reste au pouvoir et qu’elle ne s’empare pas de la problématique démographique, il est peu probable que la situation socio-économique du pays s’améliore.