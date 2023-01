"Put your heart under your feet..." au Théâtre National, gagnez deux places

Au travers de cette performance, Steven Cohen invite à un hommage à celui qui fut un enfant passionné de ballet dans une Afrique du Sud marquée par l’Apartheid, le racisme et l’homophobie, et qui pour cela fut opprimé ; à celui avec lequel il partagea vingt ans d’amour, d’art, de vie et de création.

Alors que les voix de Marianne Faithfull et de Léonard Cohen se mêlent et se juxtaposent aux images d’une performance purificatrice filmée clandestinement dans un abattoir, Steven Cohen se donne à voir en créature maquillée d’ailes de papillon et de strass, le corps transformé en œuvre d’art. Juché sur des cothurnes en forme de cercueils, il chemine entre les paires de pointes de danse du défunt, comme dans le champ miné de leur passé commun. Le requiem bouleversant que propose Steven Cohen s’aventure aux confins du deuil pour s’offrir à son amour perdu en guise de sépulture vivante.

Le vendredi 27 janvier à 20 heures au Théâtre National, gagnez deux places

Infos: “put your heart under your feet… and walk!” | Théâtre National (theatrenational.be)