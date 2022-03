Purple Disco Machine, le DJ qui concrétise le retour du disco avec son futur tube "In the Dark"

Son nom rappelle d’ailleurs celui du groupe américain Panic! at the Disco. Mais un seul homme se cache derrière le nom de Purple Disco Machine. Il s’agit de Tino Piontek, un DJ allemand de 42 ans. Il a déjà signé les remixes officielles de Don’t Start Now de Dua Lipa ou de Rain on Me Lady Gaga, et a sorti deux albums.

Il poursuit son ascension en 2022 avec le tube que vous entendez déjà beaucoup sur les radios de la RTBF, In the Dark. Sur cette chanson disco house, marquée par l’omniprésence des synthés et de la basse, il a fait appel à la voix du groupe britannique Sophie and the Giants. Cette chanteuse était déjà présente sur Hypnotized, le single précédent du DJ.

Preuve du succès de ce nouvel apôtre du disco, Purple Disco Machine se produira en avril au célébrissime festival Coachella en Californie.