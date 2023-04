Purple Disco Machine invité de Tipik Party : écoutez son mix exclusif !

Tino Piontek, le DJ allemand qui se cache derrière le nom "Purple Disco Machine" était l'invité de Tipik ce vendredi soir dans Tipik Party, votre émission hebdomadaire de musique électro, house et dance, présentée par Alex Klimow !

En 2020, il a signé les remixes officielles de Don’t Start Now de Dua Lipa ou de Rain on Me Lady Gaga, et a sorti deux albums l'année suivante. Ses titres Hypnotized avec Sophie and the Giants et Never Going Home avec le français Kungs vous ont sûrement fait danser pendant les vacances estivales.

Le mois passé, il s'est de nouveau allié à Kungs pour produire "Substitution", un titre qui replonge dans les eighties et que nous avons récemment élu coup de cœur de la semaine. Au vu de leurs collaborations passées, la réunion des deux artistes ne pouvait être qu’une réussite.

Écoutez 1h de mix dans le Tipik Party de ce vendredi 21 avril.