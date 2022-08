"Pupille": un film émouvant sur l’adoption avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche

Deuxième long-métrage de Jeanne Herry après " Elle l’adore ", " Pupille " suit le destin croisé de trois personnes liées par un même but : l’adoption de Théo, bébé né sous X.

Pupille de l’État, l’enfant va passer entre les mains de Karine, éducatrice spécialisée, Jean, assistant familial, et Alice, qui souhaite adopter le garçon. La réalisatrice a su compter sur un casting plutôt solide pour soutenir son propos, retrouvant ainsi Sandrine Kiberlain et s’adjoignant la présence de Gilles Lellouche et Élodie Bouchez.