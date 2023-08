Punk, rap et accent british : découvrez l’explosif Joe Unknown

Entre hip-hop et punk rock, la frontière semble de plus en plus fine au Royaume-Uni et nombreux sont les projets mélangeant les codes de l’un ou de l’autre. Joe Unknown s’inscrit dans cette tradition bien estampillée "UK" dans son album For Better, For Worse, sorti il y a déjà deux mois. Et même si l’Anglais avoue que ses premiers amours musicaux se trouvent dans le punk, ce n’est pas par cette voie là qu’il se met à la musique. "Quand tu grandis à la campagne, tout ce que les gens écoutent, c’est de la drum’n’bass. Et tu dois rentrer dans le rang. Donc quand j’étais plus jeune, je me suis mis à mixer. Mais j’étais très mauvais (rires) !" C’est d’ailleurs de son expérience de DJ que découlera son nom de scène actuel. "Les autres jeunes, qui eux rappaient, me demandaient quel était mon nom de DJ. Je leur répondais que je ne savais pas et ils me répondaient : “Tu es DJ Unknown”."