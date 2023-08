Punk hardcore & euphorie, Turnstile confirme son ascension au Cabaret Vert

Le groupe achèvera finalement son set sur le casseur de cou HOLIDAY et le rapide et furieux T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION). Turnstile remerciera le public et dira au revoir sur fond de douces notes chatoyantes et rassurantes propres à l’atmosphère de GLOW ON. Mais le festivalier est un animal étrange et après l’avoir conditionné à se bousculer dans tous les sens durant une heure, il semble désespéré de vouloir obtenir un quelconque calme.

Si Turnstile a pendant des années écumé les petites salles et festivals de la scène hardcore DIY américaine, il est maintenant évident que leur ascension est bien réelle et qu’ils sont à présent devenus des rockstars avec le show, les hymnes et les bangers qui vont avec. Ce n’est pas pour rien qu’on peut maintenant les voir assurer la première partie de Blink-182 pour leur tournée américaine ou se retrouver à l’affiche des plus grands festivals. De plus, ils contribuent aussi à rendre le punk hardcore plus populaire en jouant le rôle de porte d’entrée à ce genre.