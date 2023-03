Punie pour avoir tenté de louer un hélicoptère : la fille de Sofia Coppola, une nepo baby en devenir ?

Sofia Coppola (Virgin Suicides, Lost in Translation...), fille de Francis Ford, est mariée avec Thomas Mars, le chanteur du groupe français Phoenix. Ensemble, ils ont eu 2 filles dont l’aînée, Romy, est aujourd’hui une ado rigolote de 16 ans. Une ado qui, sans surprise, se rebelle contre ses parents, mais haute perchée. Et comme elle déborde, elle est punie, et comme elle est punie, elle se venge dans une vidéo sur les réseaux.

La vidéo, devenue virale, a aujourd’hui disparu mais a bien sûr eu le temps de circuler. On y découvre donc Romy, en train de raconter son quotidien, qu’elle semble vivre depuis une autre planète!

Bien à l’aise, elle commence par raconter : "Faire des pâtes à la vodka parce que je suis clouée au sol parce que j’ai essayé de louer un hélicoptère de New York au Maryland avec la carte de crédit de mon père parce que je voulais dîner avec un ami !"

Ensuite, elle veut cuisiner mais avoue ne pas connaître "la différence entre l’ail et l’oignon", et avoir dû "googler des images d’oignons", et ça la gêne !

Et en bonne ado qui se révolte contre les règles imposées par les parents, elle déclare : "Puisque je suis déjà punie, et puisque la plus grande règle de mes parents est que je ne suis pas autorisée à avoir de comptes publics sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi - et elle brandit au passage le grammy award de son père ! - je me suis dit que j’allais faire ça", c’est-à-dire se créer un compte TikTok, évidemment. Et selon l’adolescente, ses célèbres parents artistes "ne veulent pas [qu’elle] soit une de ces nepo babies mais TikTok n’allait pas la rendre célèbre, donc ça n’a pas vraiment d’importance". Sofia Coppola et Thomas Mars ne l’ont sans doute pas entendu de cette oreille puisque son compte a déjà été supprimé !

Et toujours avec autant d’aplomb, Romy revient sur son oignon, demandant si ç’en est bien un car ça lui fait plutôt penser à une paire de… testicules !

Enfin, voyant passer Ari, le petit ami de sa babysitter, elle lâche: "Mes parents ne sont jamais à la maison, donc ce sont mes parents de remplacement", là, tout à coup, c’est moins drôle.