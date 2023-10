Punaises de lit : psychose en France, vigilance renforcée à la SNCB

Le ministre des transports, Clément Beaune, inquiet de la présence d’insectes signalée dans les transports en commun, a demandé à la SNCF un plan d’action. Alors qu’en est-il en Belgique ? Du côté de la Stib et du TEC, aucune inquiétude. Aucun cas n’a été rapporté, et les deux sociétés rappellent que la plupart des sièges sont en cuir ou en plastique.

La vigilance est de mise.

A la SNCB, le problème semble pris au sérieux, même si aucun signalement n’a été signalé. "La vigilance est de mise", assure Marianne Hiernaux, porte-parole de la société de chemin de fer. "Nos hygiénistes ont appris la situation dans d’autres trains, c’est pourquoi nous avons communiqué vers nos équipes de nettoyage pour avoir une vigilance particulière."



En cas de présence avérée, les mesures à prendre sont connues. "On va procéder en deux étapes. La première, c’est le retrait immédiat du service commercial du train, et la deuxième, c’est un traitement du train, avec une aspiration plus en profondeur, qui va au-delà du nettoyage que l’on fait habituellement, et puis un traitement à la vapeur sèche ou à l’insecticide, en faisant attention au phénomène d’accoutumance des punaises de lit aux insecticides".

Des mesures extrêmes qui pourraient, si besoin, s’ajouter au nettoyage régulier des trains. 800 personnes y travaillent à la SNCB, de jour comme de nuit. "Nous avons un régime de nettoyage strict. Chaque élément est nettoyé à intervalle régulier. Nous avons des opérations quotidiennes comme le nettoyage des supports, le balayage des sols, les poubelles, par exemple. Et puis des opérations hebdomadaires, ou tous les sept à dix jours, comme le nettoyage des fenêtres ou des sièges, par exemple".

Mais rappelons-le, pour l’instant, aucun cas n’a été signalé dans les transports en commun belges.