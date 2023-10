Punaises de lit et Fashion Week de Paris : de retour chez eux, les Américains ne sont pas sereins

Les punaises de lit que craignent les Français inquiètent les Américains qui ont assisté à la Fashion Week de Paris.

Paris et New-York sont toutes deux des grandes villes qui accueillent la Fashion Week. De plus, elles ont un point commun qu’elles n’auraient pas espéré : l’infestation des punaises de lit. En effet, New-York a connu une crise au début des années 2000. Ses hôtels, ses lieux publics ou encore, ses logements étaient accaparés par les punaises de lit. Ce qui a poussé la mairie à débourser 500.000 dollars pour s’en débarrasser. BFMTV souligne que l’Etat de New-York a obligé les propriétaires à prévenir "les locataires potentiels de la présence des insectes dans leur logement dans les 12 derniers mois" et ajoute que les New-yorkais ont reçu l’interdiction d’abandonner leur matelas dans la rue sans les emballer dans un film plastique. Ceux qui n’obéissaient pas écopaient d’une amende de 100 dollars. Pas grand-chose direz-vous mais quand bien même ces nuisibles refont leur apparition de manière ponctuelle dans la ville américaine, ces mesures ont permis de les éradiquer majoritairement.

Maintenant que Paris semble vivre une crise similaire, les Américains qui ont assisté à la Fashion Week, craignent de ramener les punaises de lit chez eux. L’influenceuse aux 117.000 abonnés, Malvika Sheth, s’est entretenue avec The Guardian à ce propos. Elle a déclaré au média qu’elle consacrera tout une journée à bien laver les vêtements qu’elle a portés dans la capitale française : "Même si je ne les ai portés que 10 minutes, ils iront au lavage. Je ne pense pas à les congeler ou à les brûler, car ces vêtements sont assez chers. Je les laverai deux fois en espérant que rien ne m’ait suivie jusqu’ici."