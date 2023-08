Pukkelpop 2023 : nos 9 artistes coups de cœur

King Gizzard and The Lizard Wizard

On ne vous présente plus les six lascars de King Gizzard and The Lizard Wizard, le groupe australien qui, pas plus tard que l’année dernière, sortait 3 albums en moins d’un mois. Indéniablement psyché, la musique de King Gizzard and The Lizard Wizard a tendance à ensorceler quiconque tendrait l’oreille, et à écraser absolument tout sur son passage : du rock psyché au trash metal en passant par des aventures microtonales, les six comparses se jouent des genres avec une audace sans pareille. On me dit dans l’oreillette qu’ils seront sur la scène Marquee vendredi soir, aux alentours de 19h… Be there or be square !