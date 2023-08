Pukkelpop 2023 : 5 shows qui prouvent que ce festival est vital sur la scène belge (PHOTOS)

L’édition 2023 du Pukkelpop s’est clôturée ce dimanche sur la plaine de Kiewit. Il est donc grand temps de vous faire part d’une partie de l’ambiance et surtout de là où notre cœur s’est posé parmi les 183 artistes qui figurent au line-up d’un festival aussi bien décoré qu’organisé. Vous l’aurez compris, cet article subjectif dévoile l’opinion d’un amateur de musique conquis.

Première constatation, l’éclectisme est un point d’honneur de ce festival malgré sa très grande échelle et ça se ressent sur l’ambiance. De nouveau, à la proportion d’un festival majeur mainstream, le Pukkelpop peut se vanter d’avoir un public musicalement ouvert et intéressé par la proposition artistique. La construction de l’affiche est d’ailleurs faite pour. Constatation faite que sur une même journée un ou une fan des têtes d’affiche Anne-Marie et Angèle va pouvoir aller découvrir dans ce même style Rori, Muna ou encore Jessie Ware tandis que quelqu’un venu pour le show digne d’une fête en 1999 de Limp Bizkit pourra compléter sa journée par le punk-hardcore survolté de Stick to Your Gun et les riffs de Osees. Et en même temps, ces deux types de publics ont pu se croiser et découvrir ensemble l’émouvante prestation de Joji, ce fut le cas et c’est grâce à la traditionnelle ouverture de genres des Pukkelpopeurs.

Deuxième constatation, niché en fin de mois d’août contrairement à la majorité des festivals "majors" en Belgique, le Pukkelpop attire des artistes rares dans nos contrées et en plus, à côté d’artistes confirmés, ils osent la différence. C’est sur ce point que l’on va s’attarder avec 5 prestations découvertes et bien connues mais qui ont de nouveau réussi à surprendre.