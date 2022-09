Puissant séisme à l'Est de Taïwan : l'alerte tsunami est levée

Un puissant séisme est survenu dimanche au large de la côte sud-est de Taïwan entraînant une alerte tsunami dans la région qui a finalement été levée. L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit peu après 14h44 locales (06h44 GMT), a été localisé à environ 50 km au nord de la ville de Taitung, à une profondeur de dix km, a précisé l'USGC.

La puissance du séisme avait été évalué de 7,2 par l'USGS qui l'a ensuite rétrogradée à 6,9. Il aurait été d'une magnitude de 6,8 selon le bureau météorologique taïwanais.

Alerte tsunami levée

L'agence météorologique japonaise et le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique ont émis une alerte tsunami peu après le séisme. Ils ont publié quelques heures plus tard un communiqué affirmant qu'il n'y avait plus de menace de hautes vagues.

Dans la ville de Yluli, un bâtiment dans lequel se trouvait un commerce de proximité au niveau du rez-de chaussé s'est effondré. Des vidéos de l'agence taïwanaise Central News Agency montrent des habitants paniqués se précipitant à l'extérieur de bâtiment qui s'effondre dans un épais nuage de poussière.