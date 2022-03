Puisque vous partez en voyage de Mireille, une douce invitation au dépaysement

A quelques jours des vacances de Pâques, Réal Siellez nous raconte l’histoire derrière un tube de la chanteuse Mireille, Puisque vous partez en voyage.

Composée sur un texte de Jean Nohain, Puisque vous partez en voyage est écrite et chantée par Mireille, accompagnée d’un crooner révolutionnaire, Jean Sablon, qui sera surnommé, quelques mois plus tard, l’homme sans voix.

Avec sa chanson Vous qui passez sans me voir, Jean Sablon est le premier chanteur à interpréter en live ses titres avec un micro. Une révolution qui séduira certaines et certains, et qui en fera hurler d’autres, qui jugent alors que ce n’est pas un vrai chanteur.

Mireille, elle, vient d’une famille de musiciens, elle est la nièce de l’inventeur des claquettes, elle a déjà des comédies musicales dans les pattes, un anglais parfait, deux ans à New-York et du travail à Broadway.

Elle est également la première à introduire le swing dans le temple immuable de la chanson réaliste féminine. Elle dessine et dépeint une France qui sent bon, et d’ailleurs, à l’écoute de son répertoire, on se rend compte qu’elle sera toujours cantonnée à ce rôle de jeune fille fraîche, fleur aux cheveux, mots doux à la bouche…