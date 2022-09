Puisque la justice ne peut sans doute plus agir, on fait quoi avec PPDA ?

Mariama de Hal a réagi à ces propos : "J’ai moi-même été victime d’un viol. Même après 38 ans, j’ai encore du mal à en parler. Je n’ai jamais pu me confier. Les seuls moments où j’ai pu me confier à mon frère, il ne m’a pas cru. Je n’ai pas le courage d’écrire un livre et de le publier. Mais je passe tout mon temps à écrire et écrire ça fait du bien. Ecrire me permet de faire mon " deuil ". Parler aux gens me fait du bien. Il m’a fallu 36 ans pour en parler à mon frère qui m’a rejeté et ne m’a pas cru et parler après autant d’années ça fait du bien.

On vit avec, on n’oublie jamais, il n’y a pas une seule nuit de ma vie durant laquelle j’ai pu oublier ça."