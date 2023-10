Puggy signe son grand retour avec "Never Give Up" et s'offre une superstar d'internet pour son clip !

Il y a quelques mois, nous avons contacté les réalisateurs Brice VDH et Cyprien Delire pour le clip de notre nouveau titre “Never Give Up”. On avait envie de marquer notre retour par un clip décalé et moderne à la fois.

On a parlé intelligence artificielle avec eux et au moment de réfléchir à des idées pour mettre en image ce nouveau titre, Brice et Cyprien ont eu l’idée de copier-coller les paroles de la chanson dans ChatGPT en lui demandant d’écrire un scénario de clip, pour voir comment il réagirait.

En 10 secondes, l’IA a écrit une histoire totalement premier degré qui relatait les relations d'amour/haine de collègues en entreprise. On a tout de suite accroché avec l’idée et en y réfléchissant, on s’est rendu compte que la description de ChatGPT irait très bien avec des images de stock corporate. Le scénario s’est dessiné petit à petit et Brice et Cyprien ont pris le parti de tourner des images avec nous dedans pour pouvoir les utiliser comme ils le voulaient par la suite.

En travaillant les différentes scènes, il ne manquait plus grand chose pour confondre les images réelles et les images de stock. C’est là qu’est arrivée l’idée d’inviter Hide The Pain Harold, la star des memes internet et des images de stock. Il a rapidement accepté et quelques jours plus tard, András (de son vrai prénom) était sur le tournage avec nous. La boucle était bouclée.

Grâce au mix entre les images de stock, les images tournées et ce personnage iconique, on obtient finalement un clip où le monde réel se perd dans le virtuel. On est super contents du résultat !