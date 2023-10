Puggy, dans Le Réveil de Tipik, annonce une tournée dès mars 2024

Après 7 ans d’attente, les fans peuvent enfin se réjouir : le groupe Puggy fait son grand retour sur la scène musicale belge.

Ils se sont levés tôt, et avec le sourire. Ce matin, l’équipe du Réveil de Tipik recevait Matthew, Romain et Ziggy. Le trio belge est venu annoncer son retour avec le single Never Give Up, notre coup de coeur de la semaine.

Un retour en force et qui ne manquera pas de faire parler, puisque pour les besoins de leur clip, Puggy a fait appel au réalisateur Brice VDH (récompensé d’une Victoire de la Musique pour son travail avec Julien Doré). Sortie à midi, la vidéo est entièrement réalisée grâce à l’intelligence artificielle.

Au micro de Gaëtan, Audrey et Kristofer, le groupe a révélé qu’une tournée est déjà prévue ! Elle commencera le 11 mars à l’Ancienne Belgique. La billetterie ouvrira mercredi 11 octobre.