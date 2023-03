Puertas : "C’est sûr que ça fait bizarre de voir l’Union perdre 3 matches de suite"

L’Union Saint-Gilloise a quitté la Coupe de Belgique, ce jeudi soir, en demie finale de l’épreuve. L’Antwerp s’est imposé 4-3 aux tirs au but. Malgré la déception, cette élimination ne semble pas miner le moral des Bruxellois, toujours en lice en championnat et en Europa League.

L’Union s’était imposée 1-0 au match aller, l’Antwerp a marqué le seul but du match ce jeudi soir… C’est donc aux tirs au but que tout s’est joué. Un exercice cruel où chacune des deux équipes aurait pu se qualifier, comme le confie Siebe Van der Heyden, le défenseur unioniste : "C’est la vie. Aujourd’hui on perd aux tirs au but. L’envie était là pour aller chercher cette finale, mais malheureusement on n’y est pas arrivé. On va à présent se concentrer sur le championnat et l’Europa League".