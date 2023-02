Puériculture : où sont les hommes ?

C’est un métier en pénurie et aujourd’hui encore exercé presque exclusivement par des femmes : la puériculture.

Dans les structures d’accueil dédié à la petite enfance, les hommes sont très peu nombreux. La Ville de Liège compte environ 350 puéricultrices parmi lesquelles on trouve seulement… quatre puériculteurs.

A Sclessin, dans une crèche communale de la Ville de Liège, Andy Farina, 28 ans, est le seul homme dans une équipe composée de huit personnes. Andy Farina se destinait d’abord au métier d’infirmier mais suite à une formation d’aspirant nursing et à des stages effectués dans des classes de maternelle et en crèche, il a fait le choix de la puériculture." Ce qui me plaît dans cette profession c’est le côté social, le contact avec les enfants bien sûr mais aussi avec les parents".

Puériculteur depuis huit ans maintenant, le jeune homme s’est rapidement intégré dans ce milieu très féminin. "J’ai dû faire mes preuves à certains moments mais il n’y a jamais eu d’énormes difficultés ni de conflit. Je pense surtout que ça passe par la communication et à partir du moment où on essaie de faire le même métier ça se passe naturellement".

Pour Stéphanie Arnone, la responsable de la crèche, la présence d’Andy est assurément un plus. " Il amène une dynamique différente et il y a quelque chose qui ne trompe pas, c’est la réaction des enfants qui sont contents quand ils le voient et le réclament quand il n’est pas là. Il faut vraiment motiver les garçons, leur dire que ce métier n’est pas juste un métier de fille mais qu’il s’adresse avant tout à des personnes passionnées par la petite enfance".