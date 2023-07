"Pueblo", le troisième opus du tandem Murgia/Celestini sur la Trois et sur Auvio

Après Discours à la Nation et Laïka, Ascanio Celestini et David Murgia poursuivaient leur collaboration avec Pueblo. Créé en 2020, le nouvel opus s’inscrit dans la dynamique des spectacles précédents et continue d’éclairer par la fable, le visage des personnes qui vivent dans l’ombre, écrasées sous le poids d’une extrême pauvreté. Pueblo sera diffusé ce mardi 25 juillet à 23 heures sur La Trois, et sera disponible en streaming sur Auvio.

Asciano Celestini et David Murgia. Leur rencontre ne date pas d’hier. Le spectacle Discours à la Nation avait marqué les esprits en 2013. Il y eut ensuite Laïka. Texte à la dynamique imparable, à travers lequel l’auteur italien Ascanio Celestini attirait notre attention sur le trottoir et sur les personnes qui vivent dans une pauvreté extrême. Portés par l’acteur belge David Murgia, les mots d’Ascanio Celestini ouvrent une fenêtre sur un monde que beaucoup préfèrent ignorer. Dans ce texte, les clochards, les prostituées, les ouvriers, les migrants se croisent en périphérie d’une ville, sur le parking d’un supermarché.

Pueblo s’inscrit dans le prolongement. Ascanio Celestini et David Murgia continuent d’éclairer le visage des personnes qui vivent dans l’ombre. Les lieux n’ont pas changé. Toujours portés par l’acteur belge David Murgia, les mots de l’auteur italien Ascanio Celestini nous placent sur le bitume du parking de supermarché et traversent l’histoire de chaque personnage, nous aidant à comprendre plus qu’à juger.

Accompagné par Philippe Orivel à l’accordéon et au piano, David Murgia endosse seul, le rôle de narrateur. Placé au centre d’un plateau dépouillé, il n’a que les mots pour nourrir notre imaginaire.

David Murgia et Ascanio Celestini étaient au micro de François Caudron.

Ce spectacle fait partie de la trentaine de captations réalisées par la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour soutenir le secteur du spectacle vivant, durement touché par les mesures gouvernementales prises pour endiguer la propagation du coronavirus.