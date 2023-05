Puces et tiques sur les animaux : voici comment les repérer et s’en prémunir

Premier signe qui doit mettre en alerte, les démangeaisons chez le chien et le chat. S'il se gratte plus que d'habitude voire tout le temps, à coup sûr, c'est à cause de certains parasites qui sont accrochés à sa peau. "Et plus il en a, plus il se gratte" et on les verra plus facilement souligne Bénédicte Flament. Toutes petites, elles sont presque invisibles pour l'œil humain, mais on peut, par chance les apercevoir sauter sur le pelage de l'animal.

Mais il existe une technique très simple pour vérifier si votre animal de compagnie est infesté par les puces : mettez votre animal au-dessus d'une feuille blanche et passez le peigne dans le pelage. Si vous constatez que des petits grains noirs tombent sur cette feuille, c'est un signe qu'il y a des puces. Il s'agit des déjections des puces.