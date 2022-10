Puces électroniques : "On ne se rend pas bien compte combien ces microscopiques bouts de plastique peuvent menacer les équilibres mondiaux"

La domination américaine sur cette technologie réside dans sa manière de fabrication. "Sur ces puces, il y a de microscopiques transistors, des transistors invisibles à l’œil nu qui ne mesurent que quelques dizaines de nanomètres. Pour vous donner une idée, un nanomètre, c’est environ 50 000 fois plus petit que l’épaisseur d’un cheveu. C’est donc vraiment très petit. Impossible de les fabriquer autrement qu’avec des appareils ultra sophistiqués. Et aujourd’hui, c’est justement la course à la taille qui est l’enjeu fondamental. Pourquoi ? Parce que plus le transistor est petit, plus on peut en placer sur une puce, et donc plus la puce est considérée comme intelligente. Sa puissance de calcul est en effet démultipliée", explique Serge Quoidbach.

La dernière génération de puces électroniques joue un rôle crucial dans la fabrication d’armes de haute précision.

Au début du mois, le 7 octobre, l’administration américaine a voté une loi qui exige des entreprises qui fabriquent des puces inférieures à 16 nanomètres - et même les entreprises qui fabriquent des machines fabricants ces puces - qu’elles demandent une licence avant de pouvoir exporter leur production. Selon Serge Quoidbach, le but est de couper l’économie chinoise de la génération la plus avancée de ces puces électroniques.

"Les Américains invoquent leur sécurité nationale et celle de leurs alliés, non sans raison d’ailleurs. La dernière génération de puces électroniques joue un rôle crucial dans la fabrication d’armes de haute précision, comme les missiles téléguidés, ou le développement à des fins militaires de l’intelligence artificielle et des super ordinateurs", développe-t-il.