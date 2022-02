Puces électroniques : « Aujourd’hui, en Europe, on ne pourrait pas produire un data center »

Ce plan, il est donc indispensable ?

"C’est un plan clé et stratégique pour l’Europe. L’enveloppe de 43 milliards d’euros est importante par rapport aux investissements antérieurs. C’est un geste des pouvoirs publics en Europe qui est quasi à la même hauteur que celui que les pouvoirs publics américains proposent aux Etats-Unis. Mais comme l’a dit la présidente de la Commission européenne, ce plan ne va pas permettre de combler le retard que nous avons vis-à-vis du reste du monde, par contre cela va permettre de combler l’écart et de réinitier la filière des semi-conducteurs en Europe qui s’était un peu endormie. C’est possible si on commence dès aujourd’hui. Parce qu’il y a un temps de fabrication des usines et d’approvisionnement des équipements pour lesquels il y a aussi une pénurie. Il existe certains équipements clé pour la fabrication des puces pour lesquels on a des délais jusqu’à deux ans. Donc si on tient compte de ces échéances les unes au bout des autres, l’objectif de passer à 20% de la part de marché mondial en Europe dans les 10 ans, c’est réaliste, mais il ne faut pas perdre de temps".