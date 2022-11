Publicité : une première avec modèle vivant, c’était en 1986

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1986 avec la première campagne publicitaire d’affichage dans laquelle on mettait un mannequin vivant. Une première en Belgique qui n’a pas l’air de déplaire au public.

Enfants amusés, photographes voyeurs, familles emballées ou forces de l’ordre ébahis, la nouvelle femme sandwich en fenêtre de publicité ne laisse pas indifférent. La jeune femme choisie reste sept heures par jour installée dans une sorte de loge et elle n’est pas mécontente du travail à accomplir.

Regardez plutôt !