Publicité restreinte, pas de vente la nuit dans les stations-service… : le "plan alcool" se dessine peu à peu

Le gouvernement fédéral s’est donc mis d’accord sur une nouvelle version d’un "plan alcool". Il s’agissait de s’entendre sur une série de mesures visant à réduire la consommation de boissons alcoolisées. Entre les sept partis de la coalition fédérale (la "Vivaldi"), les divergences étaient profondes. Le conseil des ministres restreint, le kern, vient toutefois de parvenir à un accord.

Un plan alcool qui est pour le moins minimaliste…

Parmi les mesures prises, le fédéral souhaite instaurer une interdiction partielle de la publicité sur l’alcool. Elle s’appliquerait aux moments de réclame diffusée durant les programmes destinés aux enfants et aux jeunes, a-t-on appris jeudi au cabinet du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. L’exécutif pose de la sorte un jalon en vue d’un plan alcool plus large qui vise à éviter la surconsommation. Il cible plus directement la jeunesse qu’il veut davantage protéger.

A côté de cette mesure, aucun changement n’aurait été pris quant à la limite d’âge pour acheter de l’alcool : interdiction en dessous de 16 ans ; uniquement vin et bière entre 16 et 18 ans. Plus de restriction après 18 ans.

Pour ce qui est des restaurants d’autoroutes, la vente de bière ou de vin resterait autorisée. Pour les stations-service, une interdiction de la vente de toutes les formes d’alcool (réfrigéré et non réfrigéré) entrerait en vigueur entre 22 heures et 7 heures du matin.

Dans le secteur hospitalier :

- Interdiction de la vente de boissons alcoolisées réfrigérées et interdiction de la vente de spiritueux dans les magasins des hôpitaux.

- Pas d’interdiction de vente d’alcool dans les cafétérias des hôpitaux

Le fédéral devrait aussi débloquer des moyens pour un trajet de soins pour les jeunes souffrant d’un problème d’alcool.

Le gouvernement a donc arrêté sa position dans ce dossier. Le plan sera discuté avec les entités fédérées au cours d’une conférence interministérielle. Celle-ci se tiendra en principe le mois prochain.