Public Image Ltd sort "End of The World" et repart en tournée

La tracklist



1. ‘Penge’

2. ‘End Of The World”

3. ‘Car Chase’

4. ‘Being Stupid Again’

5. ‘Walls’

6. ‘Pretty Awful’

7. ‘Strange’

8. ‘Down On The Clown’

9. ‘Dirty Murky Delight’

10. ‘The Do That’

11. ‘L.F.C.F’

12. ‘North West Passage’

13. ‘Hawaii’