Puberté précoce : la lumière bleue des écrans mise en cause.

Présentées à l'occasion de la 61e réunion annuelle de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique (ESPE), ces nouvelles recherches ont tenté de déterminer si la lumière bleue à laquelle les enfants sont de plus en plus exposés pouvait entraîner une puberté précoce. Un phénomène "difficile à évaluer chez les enfants".

C'est pourquoi l'équipe de chercheurs de l'hôpital d'Ankara Bilkent City et de l'université de Gazi, en Turquie, ont analysé les effets de la lumière bleue sur 18 rats mâles âgés de 21 jours. Ils ont été divisés en trois groupes : six ont été exposés à un cycle lumineux normal (rythme naturel de l'éclairage jour-nuit), six autres à six heures de lumière bleue, et le dernier groupe à douze heures de lumière bleue.

Ces travaux, qui ont fait l'objet d'une publication dans la revue Frontiers in Endocrinology, suggèrent que les premiers signes de puberté surviennent plus tôt chez les rats mâles exposés à la lumière bleue. Les chercheurs concluent que plus les rats sont exposés longtemps à la lumière bleue, plus leur puberté apparaissait prématurément.

Elle aurait aussi un effet négatif sur le développement des spermatozoïdes et sur les tissus testiculaires.

Face à ces résultats, les scientifiques estiment que le temps d'écran auquel les enfants sont exposés pourrait jouer un rôle sur la puberté précoce, nécessitant la mise en place d'actions pour prévenir ces méfaits.