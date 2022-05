Pub déguisée ? De nouvelles règles imposées aux influenceurs

Dans ces nouvelles règles établies par la secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs, il est clairement indiqué que les internautes qui se sentent floués ou manipulés peuvent s’adresser au SPF Economie, via son point de contact unique pour les victimes de fraudes, tromperies et autres arnaques.

>> Il s’agit du site web pointdecontact (pointdecontact.belgique.be).

Vous pouvez cliquer sur l’onglet Publicité & démarchage pour signaler tout manquement.

Ces nouvelles règles sont beaucoup plus contraignantes pour les influenceurs, dans la mesure où il est stipulé que le créateur de contenu en ligne qui "publie régulièrement des messages publicitaires pour des marques, exerce par conséquent une activité professionnelle indépendante et qu’il est dès lors considéré, comme une entreprise et qu’il doit donc s’enregistrer auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises", cite Frédéric Brébant.

On le voit donc bien, cela va devenir un petit peu plus compliqué pour les influenceurs belges de faire de la publicité déguisée sur les réseaux sociaux. On ne peut que s’en réjouir pour les plus jeunes followers qui les suivent et qui sont, par définition, ‘‘influençables’’.