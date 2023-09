"Ptit Bunny en a marre des cauchemars": un livre pour faire des rêves tout doux

Le deuxième tome de Ptit Bunny vient de paraitre. Il s’intitule "Ptit Bunny en a marre des cauchemars". L’autrice Claire Duchateau est namuroise, l’illustratrice Stéphanie Blanchart également. Claire est aussi professeur d’Anglais à l’UNamur. Mais avant de retrouver la Belgique où elle est née, elle a voyagé, vécu en Californie, en Allemagne et développé une passion pour les langues.

C’est tout naturellement qu’en imaginant ce projet d’album pour le jeune public, elle a choisi d’en faire une histoire bilingue, Français-Anglais. Un vocabulaire à découvrir dans la langue de son choix, aidé par un lexique illustré. Un outil à la fois pédagogique et ludique, plein de tendresse et d’optimisme.

L’histoire d’une famille monoparentale, reflet de ce qu’elle partage au quotidien avec ses deux garçons, dans l’épanouissement et la bienveillance. Comme pour beaucoup d'enfants, le moment de la séparation vespérale est douloureux. Elle même se souvient d’épisodes compliqués, au moment d’aller dormir. Sa nouvelle histoire est destinée à dédramatiser la situation.

Rencontre avec Claire Duchateau…

"Ptit Bunny en a marre des cauchemars", ou "Ptit Bunny Is Tired of Having Nightmares", deuxième tome de Ptit Bunny signé Claire Duchateau pour le texte, et Stéphanie Blanchart pour les illustrations.

A retrouver sur www.ptitbunnyplanet.com