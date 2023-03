PTB, les moines-soldats au pays des profiteurs

Même en Flandre

Raoul Heddebouw lance à Peter de Roover ce qu’on fait nous-même on le fait mieux à la N-VA, profiter. C’est une reprise du célèbre slogan ce qu’on fait nous-même on le fait mieux, devenu le mantra des nationalistes.

Le PTB qui traite la N-VA de profiteur sur un plateau de la VRT c’est une scène assez rare. Les communistes se sont souvent plaints que la VRT les invitait très peu. Et quand elle le faisait, c’était souvent avec le Belang dans un match des extrêmes. C’est le signe que les thèses du livre "Graailand" infusent dans les médias du nord. Que même là, le PTB est désormais identifié comme le parti des moines-soldats, crédibles sur les scandales politiques.

C’est avec cet objectif en tête que Raoul Heddebouw est devenu président. Trouver une place en Flandre, là où le rejet du système et la colère avaient déjà pourtant trouvé une expression politique grâce au Vlaams Belang.

Toute la question est de savoir si le PTB va parvenir à concurrencer le Vlaams Belang comme il le prétend, ou ajouter son populisme de gauche au populisme du Vlaams Belang et renforcer encore l’extrême droite. Cela plongerait la démocratie belge dans une crise encore plus profonde et rendrait le pays un peu plus ingouvernable encore. Ce scénario n’est pas pour déplaire au PTB qui reste marqué par sa doctrine révolutionnaire et par la critique de la démocratie bourgeoise. De leur point de vue, un "pays de profiteur" peu bien s’écrouler.