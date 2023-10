Psychophobie : pourquoi la maladie mentale suscite-t-elle des discriminations ?

Conséquences de la psychophobie

Le Dr Caroline souligne que les conséquences sont nombreuses pour les personnes atteintes de troubles mentaux :

Accès au logement compliqué

Les personnes avec des problèmes mentaux ont souvent peu de moyens, donc leur demande est liée à un loyer modéré ou faible. Résultat : ça peut faire peur au propriétaire, il peut croire que la personne ne paiera pas ou qu’elle détruira le bien par exemple. L’accès au logement est donc compliqué. À savoir que selon plusieurs études, 25 à 30% des SDF ont des problèmes psychiatriques très lourds.

Accès à l’emploi difficile

En Belgique, fin 2021, 36% des personnes en invalidité l’étaient à cause d’un trouble mental (burn-out, dépression, etc.) et ce nombre a augmenté de 30% en 5 ans. C’est très difficile pour ces personnes de trouver un emploi car l’employeur va voir des signes physiologiques de soucis mentaux, elles vont être moins considérées, on va penser à des absences éventuelles, des difficultés de concentration et comme on est dans une société ultra-performante, on va éviter d’embaucher telle ou telle personne.

Accès à la santé fortement mis à mal

Les personnes avec un problème psychiatrique ont une espérance de vie de 20 ans de moins que les autres. Parce qu’eux-mêmes n’ont pas toujours la meilleure hygiène de vie et qu’en plus de ça, ils sont mal considérés par les professionnels de la santé car ils n’arrivent pas à expliquer correctement leurs symptômes et parce qu’on ne les prend pas au sérieux.

En plus de ça, quand on a un souci mental, comme on est discriminé, pas connu ni reconnu, on a honte, on a peur d’être jugé, on n’ose pas en parler donc on ne fait pas de demande de soins. Environ près de la moitié des personnes qui ont des soucis mentaux ne sont pas soignées car elles ne veulent pas ; la question de la honte est très importante.