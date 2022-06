Psycho-sexo : quand le sport booste la libido !

Sur le long terme par contre, le sport est bénéfique. Le sport permet de favoriser notre endurance et notre sommeil. En faisant du sport, on dort mieux. Donc, même si ça peut paraître paradoxal, le fait de pratiquer plus souvent une activité sportive permettra de trouver un meilleur sommeil. Par ailleurs, pendant une activité sportive, on enclenche de l’énergie. Ce sentiment d’énergie va perdurer après la séance de sport. Et donc, on peut surfer sur cette vague.

Et à l’inverse, est-ce que la libido peut booster les compétences sportives ?

Ça va dépendre de la manière dont on fait l’amour. Si on fait l’amour de façon délicate et modérée, à ce moment-là il y a un effet positif. Grâce à l’endorphine, le sportif aura une sensation de détente et dormira mieux. Mais par contre, faire l’amour toute la nuit de façon acrobatique, peut avoir un impact négatif et être plus fatigué le lendemain.

