Psychiatre, psychologue, psychothérapeute : quelle différence ?

Trois grands courants de psychothérapie

Les thérapies cognitives-comportementales (TCC)

Elles se centrent sur comment changer le comportement et les pensées ici et maintenant sans trop s’appesantir sur les traumas de la petite enfance. Souvent, ce sont des thérapies dites "brèves" (6 mois - 1 an).

La psychanalyse

De façon caricaturale, l’analyste est assis derrière vous pendant que vous êtes couché dans un divan. Cela peut aussi être en face-à-face, mais souvent l’analyste reste assez silencieux, dans l’écoute (on parle d’écoute active et de neutralité bienveillante). L’analyse dure souvent assez longtemps (plusieurs années) et va interroger la petite enfance et comment l’individu s’est construit dans sa vie.

La systémique

Cette forme de thérapie sous-tend que l’individu ne vit pas seul sur une île déserte mais est inscrit dans un système : sa famille, son école, la société. Ce système risque d’augmenter l’échec d’une thérapie : durant la séance, le patient est bien… Mais dès qu’il sort, il est replongé dans son système, parfois dysfonctionnel.