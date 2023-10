"Psy jeunes" à Charleroi : des consultations gratuites pour les jeunes de 0 à 25 ans

Trouver ou demander de l’aide quand on ne va pas bien, c’est parfois très compliqué. "Quand les jeunes sont en souffrance, ils ne viennent pas toujours vers les professionnels de la santé. Dans notre approche, nous allons à leur rencontre", explique Nicole Santarone, coordinatrice du service "Psy jeunes" du CPAS de Charleroi. Ce nouveau service propose une aide psychologique pour les jeunes de 0 à 25 ans (et au-delà s’ils sont toujours étudiants), entièrement gratuite. "C’est important que la gratuité soit annoncée d’emblée, pour que ce ne soit pas un frein", précise Nicole Santarone. Environ 12 séances sont prévues, c’est un accompagnement à court et moyen termes.

Une aide rapide et innovante

C’est une des particularités du projet : dès que l’équipe de psychologues reçoit une demande, un rendez-vous peut être fixé dès la semaine suivante. Les psychologues sont aussi mobiles, ils se déplacent et vont à la rencontre du jeune lors des rendez-vous. "Cela peut être dans nos bureaux mais aussi à l’école, à domicile, lors d’une balade… Nous allons là où le jeune se sent bien et en confiance", détaille la coordinatrice du projet. Par la suite, les membres de l’équipe vont former leurs collègues de première ligne du CPAS, pour les sensibiliser, les aider à détecter la souffrance psychologique des jeunes et les orienter au mieux.

Ce service vient compléter les autres services de santé mentale du CPAS de Charleroi. "Psy jeunes" est subsidié par le gouvernement fédéral pour une durée de 3 ans. Quatre autres CPAS du pays bénéficient aussi de ce subside : Liège, Bruxelles, Anvers et Gand.